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В Днепропетровской области сбили российский дрон "Орлан-10"

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Днепр, Воскресенье 06 августа 2023 14:44
В Днепропетровской области сбили российский дрон "Орлан-10" Фото: в Днепропетровской области сбили российский дрон "Орлан-10" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российский беспилотник был сбит в небе над Днепропетровской областью сегодня, 6 августа. Речь идет об "Орлане-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лиысака в Telegram.

"Отминусовали беспилотник . Вражеский "Орлан-10" уничтожили над областью. Наши защитники неба и в свой день следят за воздушным пространством. Безупречная работа", - отметил он.

Справка. Беспилотник "Орлан-10" считается самым массовым беспилотником в российской армии. Он предназначен для ведения разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы.

Напомним, вчера вечером и этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили крылатые ракеты из моря, авиации и применили дроны-камикадзе. Также была информация о запуске "Кинжалов".

Силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

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