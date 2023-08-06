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РФ потеряла в Украине минимум половину своих десантных войск, - британская разведка

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Украина, Воскресенье 06 августа 2023 09:29
РФ потеряла в Украине минимум половину своих десантных войск, - британская разведка Фото: РФ потеряла в Украине минимум половину своих десантных войск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тысячах военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка напомнила, что во время празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа произошло несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях России в войне.

Так, в обращении главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Это видео быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ. В то же время Теплинский так и не сказал, сколько российских десантников было убито или серьезно ранено в Украине.

"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", - отмечает разведка.

Утраты армии РФ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики потеряли на войне против Украины уже более 249 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц тяжелой техники, беспилотников, ракет, сотни самолетов и вертолетов.

При этом отметим, что Россия скрывает свои потери. Минобороны РФ не раскрывает количество солдат, погибших на войне против Украины. Это касается также военных формирований, например, ЧВК "Вагнера".

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