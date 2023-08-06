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На границе Сумской области с РФ заработал гуманитарный коридор: что известно

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Сумская область, Воскресенье 06 августа 2023 15:29
На границе Сумской области с РФ заработал гуманитарный коридор: что известно Фото: возобновлена работа гуманитарного коридора между РФ и Украиной (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным Минреинтеграции, в Сумской области возобновил работу гуманитарный коридор Колотиловка - Покровка.

"Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", - заявили в министерстве.

На украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

Эвакуация из Сумской области

В министерстве также напомнили, что желающие эвакуироваться из Сумской области могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев. Он ежедневно курсирует из Сум: отправляется в 6:47 и прибывает в Киев в 11:41.

К тому же, на вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц.

Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. После масштабного вторжения в Украину приграничье Сумской области постоянно обстреливается. В последнее время количество и интенсивность обстрелов усилились.

Отметим, что российские ДРГ не впервые пытаются погрузиться на территорию Сумской области. Например, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.

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