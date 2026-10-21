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Уиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине и привез Путину документы

12:41 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Уиткофф заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине и привез Путину документы Фото: Фото: посланец Трампа Стив Уиткофф (president.gov.ua)
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На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным американский посланник Стив Уиткофф заявил о возможности добиться прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как стало известно, он привез в Петербург документы, в которых изложены условия прекращения огня в Украине.

"Мы привезли некоторые документы, где излагаются некоторые подходы к мирному урегулированию конфликта в Украине, я попросил бы вас рассмотреть эти документы. Также я хотел бы позже подключить по телефону Кушнер", - добавил он.

По его словам, есть предпосылки прекращения огня в Украине. Также Уиткофф должен проинформировать главу Кремля о результатах встречи в Осло.

"Надеюсь, вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. Это могли бы быть представители технических групп. Даже если сегодня решение по этому вопросу не будет принято, было бы хорошо его обсудить", - сказал он Путину.

Напомним, Стив Уиткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург.

По данным российских медиа, его самолет приземлился утром в аэропорту Пулково, где его встретил представитель Путина Кирилл Дмитриев. Американская сторона приезда пока не комментировала.

Уиткофф и Дмитриев приехали в Константиновский дворец для переговоров. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что главной темой будет война против Украины. Джаред Кушнер в Россию не приехал по болезни, но, вероятно, присоединится к разговору онлайн.

Накануне в Осло Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.

Президент Финляндии Александр Стубб, который был участником разговора, сказал, что стороны нашли элементы мирного урегулирования, и их представят в Петербурге.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва надеется в ближайшее время встретиться с Уиткоффом, который сможет рассказать Путину о разговорах с украинцами и европейцами.

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