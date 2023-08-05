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Принудительную эвакуацию детей объявили еще в девяти населенных пунктах Донецкой области

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Суббота 05 августа 2023 12:28
Принудительную эвакуацию детей объявили еще в девяти населенных пунктах Донецкой области Фото: принудительная эвакуация детей объявлена еще в девяти населенных пунктах Донецкой области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в Донецкой области еще девятью населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канал Минреинтеграции.

"Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий", - пишет пресс-служба.

Речь идет о:

  • Ямполе;
  • Заречном;
  • Торском;
  • Ореховатке;
  • Никоноровке;
  • Малиновке;
  • Тихоновке;
  • Васютинском;
  • Рай-Александровке.

Из вышеупомянутых населенных пунктов эвакуируют около 130 детей.

"Также Коордштаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Сейчас из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуированы 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются", - добавляет пресс-служба.

Обстрелы Донецкой области

Российские оккупанты ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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