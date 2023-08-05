Принудительную эвакуацию детей объявили еще в девяти населенных пунктах Донецкой области
В ходе заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в Донецкой области еще девятью населенными пунктами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канал Минреинтеграции.
"Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий", - пишет пресс-служба.
Речь идет о:
- Ямполе;
- Заречном;
- Торском;
- Ореховатке;
- Никоноровке;
- Малиновке;
- Тихоновке;
- Васютинском;
- Рай-Александровке.
Из вышеупомянутых населенных пунктов эвакуируют около 130 детей.
"Также Коордштаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Сейчас из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуированы 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются", - добавляет пресс-служба.
Обстрелы Донецкой области
Российские оккупанты ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
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