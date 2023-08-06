В сети сообщают о прилетах по мостам в Чонгаре и Геническе

В районе Чонгара и Геническа Херсонской области раздаются мощные взрывы. Пишут о "прилетах" по мостам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Сообщают о мощных взрывах в районе временно оккупированного Геническа и Арабатской стрелки. Местные жители предполагают, что взрывы прогремели в районе мостов, которые соединяют Арабатскую стрелку с материковой частью", - пишет пресс-служба.

Между тем как утверждает Telegram-канал "Крымский ветер", один из взрывов прогремел на Чонгарском мосту. По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, россияне утверждают о нескольких ударах по конструкции.

"Кажется, "харошие русские", которые направляются на отдых в оккупированный Крым и в обратном направлении, почувствуют всю "радость", которую принесла их страна на нашу землю. Реальность на ВОТ - совсем не то, что им показывают по телевизору", - пишет Федоров.

Что говорят россияне?

Как пишет российское издание "РИА Новости", был зафиксирован прилет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Всего летело 12 ракет, 9 из которых ПВО российских террористов якобы удалось сбить.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо также жалуется на перебитый газопровод в Геническе, который пролегал рядом с мостом.

Фото: в районе Геническа Херсонской области раздаются мощные взрывы (t.me/Crimeanwind)

Снова Storm Shadow

По словам Сальдо Чонгарский мост был обстрелян якобы ракетами Storm Shadow. Также он поделился новыми кадрами.

Фото: в районе Геническа Херсонской области раздаются мощные взрывы (t.me/SALDO_VGA)

Удар по Чонгарскому мосту

29 июля, Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим Сальдо утверждал о "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели аж якобы 12 ракет Storm Shadow.

Первый удар по мосту состоялся 22 июня текущего года. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.