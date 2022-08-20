Макрон знову зателефонував Путіну, а генсек ООН відвідав Одесу: новини за 19 серпня

Вперше за довгу перерву президент Франції Емануель Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Одесу.

Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 19 серпня, - в матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Ердоган запропонував Зеленському зустріч з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що запропонував президенту України Зеленському провести зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

За словами Ердогана, президенти можуть зустрітися в Туреччині.

У Пентагоні розкрили деталі нової допомоги Україні

США готуються передати додаткову військову допомогу Україні на суму близько 775 млн доларів.

Згідно з даними американської журналістки Кейтлін Дорнбос:

Боєприпаси для HIMARS;

16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них;

15 дронів Scan Eagle;

40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок);

швидкісні протирадіаційні ракети;

1000 ракетних систем TOW;

1000 додаткових протиброньових систем Javelin;

2000 протиброньових снарядів.

У Криму другий день поспіль спрацьовує ППО

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі спрацювала система ППО та був збитий безпілотник.

Росія планує знову зупинити "Північний потік"

Транспортування газу по газопроводу "Північному потоку" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.

Гутерреш вперше відвідав Одесу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до Одеси. Під час візиту він приїхав в один з одеських портів, а також піднявся на борт судна і оглянув його вантаж.

Також Гутерреш закликав Росію відмовитись від ідеї щодо відключення електромереж України від ЗАЕС.

Естонія планує закликати ввести восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії

Естонія планує офіційно запропонувати Європейській комісії ввести восьмий пакет санкцій проти Росії. На думку уряду, восьмий пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти РФ в економічному, енергетичному і торговому секторах.

Макрон вперше за довгий час зателефонував Путіну

Вперше за довгий час президент Франції Еммануель Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Сторони порушили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

Сторони обговорили:

Запорізьку АЕС та ризики щодо ядерної безпеки;

важливість спрямування місії МАГАТЕ до станції;

"зернову угоди";

Військовозобов'язані українці зможуть виїжджати за кордон під заставу

ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави.

Виїжджати дозволено лише максимум на 7 днів.

Також були встановлені й критерії дозволу виїзду за кордон:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень.

Гроші, які були внесені в якості застави - повернуться власнику після повернення до України.