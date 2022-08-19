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Росія знову зупинить "Північний потік" наприкінці серпня. Ціни на газ уже злетіли

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П'ятниця 19 серпня 2022 20:12
Росія знову зупинить "Північний потік" наприкінці серпня. Ціни на газ уже злетіли Фото: єдина турбіна "Північного потоку" буде зупинена в кінці серпня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Транспортування газу по газопроводу "Північному потоку" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни. Вартість газу на біржах в Європі перевищила 2700 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Газпром і лондонської біржі ICE.

Так, Газпром зупинить єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на три доби для проведення технічного обслуговування і планово-попереджувальних робіт. Вони будуть проводиться спільно з фахівцями компанії Siemens.

Газпром повідомляє, що відповідно до технічної документації, кожні 1000 годин необхідно проводити технічне обслуговування агрегату, яке включає в себе: огляд корпусу на наявність тріщин, вибоїн, деформацій, плям прожогів, очищення корпусу; огляд систем маслозабезпечення, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікання, протяжку з'єднань і усунення причин витоків; перевірку працездатності запобіжних клапанів і настройку системи регулювання витрати повітря.

Після завершення робіт і в разі відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлений до рівня 33 млн куб.м на добу.

Після заяви Газпрому біржові ціни на газ в Європі піднялися вище 2,7 тисяч доларів за тисячу кубометрів вперше з березня. В цілому спостерігається зростання котирувань більш ніж на 7%.

Нагадавши, РФ відмовляється запускати "Північний потік" на повну через технічні процедури, які нібито неможливо завершити через санкції.

27 липня стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

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