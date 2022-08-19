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У Харкові прогриміли вибухи: окупанти влучили в три райони

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 05:56
У Харкові прогриміли вибухи: окупанти влучили в три райони Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вранці знову відкрили вогонь по Харкові, в місті прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Харкові та області оголошено повітряну тривогу.

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 06.20

Під російськими обстрілами опинились Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова, повідомляє міський голова Ігор Терехов. Є влучання в житловий будинок, попередньо без жертв. На місці потрапляння в інфраструктурний об'єкт виникла пожежа.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

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