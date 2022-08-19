Окупанти б'ють зі ствольної артилерії по центру Нікополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.

Жителів просять залишатися в укриттях або коридорах.

"Армія Росії обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії.

Перебуваєте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в попередню ніч російські війська також масовано обстрілювали Нікополь. Ворог бив по храму, школі та житлових будинках.

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