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Окупанти б'ють зі ствольної артилерії по центру Нікополя

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Нікополь, П'ятниця 19 серпня 2022 03:34
Окупанти б'ють зі ствольної артилерії по центру Нікополя Фото: окупанти обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстрілюють центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.

Жителів просять залишатися в укриттях або коридорах.

"Армія Росії обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії.
Перебуваєте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в попередню ніч російські війська також масовано обстрілювали Нікополь. Ворог бив по храму, школі та житлових будинках.

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