У Донецькій області українські прикордонники знищили групу диверсантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Telegram .

На Сіверському Дінці українські прикордонники виявили групу окупантів. Диверсанти зняли з себе форму і екіпіровку, щоб форсувати через річку.

"Заплив не вдався: два вороги знищені, один поранений. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила групу людей, які видавали українські паспорти іноземцям за гроші. Серед потенційних клієнтів виявили і російських диверсантів.

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