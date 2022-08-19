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У Донецькій області українські прикордонники знищили групу диверсантів

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Донецька область, П'ятниця 19 серпня 2022 10:09
У Донецькій області українські прикордонники знищили групу диверсантів Фото: у Донецькій області українські прикордонники знищили групу диверсантів (t.me/DPSUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Українські прикордонники в Донецькій області знищили групу ворожих диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Telegram.

На Сіверському Дінці українські прикордонники виявили групу окупантів. Диверсанти зняли з себе форму і екіпіровку, щоб форсувати через річку.

"Заплив не вдався: два вороги знищені, один поранений. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила групу людей, які видавали українські паспорти іноземцям за гроші. Серед потенційних клієнтів виявили і російських диверсантів.

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