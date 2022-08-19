ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон після довгої перерви знову зателефонував Путіну: що обговорили

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 17:09
Макрон після довгої перерви знову зателефонував Путіну: що обговорили Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вперше за більше ніж двомісячну перерву президент Франції Еммануель Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Сторони порушили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Як відзначає Кремль, Путін та Макрон обговорили різні аспекти ситуації навколо України. В першу чергу сторони порушили питання Запорізької АЕС й наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито нагадав про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Також голова Росії проінформував Макрона про хід реалізації "зернової угоди".

Кремль пише, що сторони домовились й надалі підтримувати контакт для вирішення тих чи інших питань.

Нагадаємо, РБК-Україна ще на початку серпня писало про те, що Росія вважає Францію "недружньою країною" через підтримку України і введених санкцій. За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова Путін і Макрон не говорили вже два місяці, оскільки поки що у цьому нібито не було потреби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Франція Еммануель Макрон Російська Федерація
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам