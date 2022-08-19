Безпілотники та снаряди для HIMARS. У Пентагоні розкрили деталі нової допомоги Україні

США готуються передати додаткову військову допомогу Україні на суму близько 775 млн доларів. До пакету, зокрема, увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники і ракетні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську журналістку Кейтлін Дорнбос .

Чиновник Пентагону, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що США підготували великий пакет допомоги для України.

Пакет включатиме:

Боєприпаси для HIMARS

16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них

15 дронів Scan Eagle

40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок)

Швидкісні протирадіаційні ракети

Ракетні системи TOW

1000 додаткових протиброньових систем Javelin

2000 протиброньових снарядів

"Ми бачили, як Україна майстерно використовує HIMARS на полі бою. Ця здатність вогню на великій відстані дійсно змінила динаміку на полі бою, тому ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб", - сказали у Пентагоні.

Він зазначив, що США продовжить надавати боєприпаси для HIMARS регулярно.