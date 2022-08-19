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Військовозобов'язані українці зможуть виїжджати за кордон під заставу

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 17:44
Військовозобов'язані українці зможуть виїжджати за кордон під заставу Фото: ФОПам дозволили виїжджати з України під заставу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але всього на 7 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко.

Для виїзду за кордон керівнику підприємства або ФОПу треба буде подати відповідну заявку. Щоб скористатися можливістю виїзду за кордон, потрібно відповідати визначеним критеріям:

  • своєчасно подати податкову звітність;
  • не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень.

Також підприємець повинен внести на власний ескроу рахунок в Ощадбанку заставу у розмірі 200 тисяч гривень. Ці гроші повернуться власнику після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

"В разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані", - наголосила Свириденко.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Нагадаємо, спочатку Свириденко заявляла, що уряд дозволив виїжджати за межі України співробітникам експортних компаній. Подати заявку на виїзд можна буде через "Дію".

Як писало РБК-Україна, президент розповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України.

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