ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ на півдні завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст

Новость на русском →
Нова Каховка, П'ятниця 19 серпня 2022 02:27
ЗСУ на півдні завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України завдали чотири авіаудари по скупченню техніки та живої сили ворога у Баштанському та Бериславському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань.

У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити і продовжувати використовувати Каховський міст.

Підтверджені втрати ворога становлять 73 загарбники, 3 танки, 4 пускові установки і 1 радіолокаційну станцію до ЗРК з-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою заволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами.

В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, в результаті якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнили двома полоненими окупантами.

У відповідь ворог намагався зробити спробу штурмових дій силами в механізоване відділення в напрямку Олександрівка-Станіслав. Удачі не мав. З втратами відійшов.

7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без втрат з боку українців.

Нагадаємо, в Херсонській облраді розповіли, що українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Раніше стало відомо, що українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи HIMARS.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські війська завдали мінімум 5-6 ударів по Лівому березі Херсонської області 13 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом