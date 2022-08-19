ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти Росії

Новость на русском →
Естонія, П'ятниця 19 серпня 2022 15:26
Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти Росії Фото: Урмас Рейнсалу, глава МЗС Естонії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Естонія має намір зробити офіційну пропозицію Європейської комісії про введення восьмого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії повідомила, що, на думку країни, восьмий пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти РФ в економічному, енергетичному і торговому секторах. Крім того, Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організації.

Країна також хотіла б, щоб санкції значно поширилися і на поїздки росіян до Європи.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу повідомив, що Таллінн буде домагатися політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб ввести додаткові обмеження проти російських громадян.

"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн ввести додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії в Європу, і спільно працювати над закриттям Шенгенської візової зони для російських громадян", - сказав він.

Нагадаємо, Естонія вирішила заборонити в'їзд в країну росіянам з чинними шенгенськими візами, виданими Естонією.

Крім того, влада країни планує заборонити в'їзд для громадян РФ з шенгенськими візами, які видали інші країни ЄС.

У Євросоюзі не прийшли до єдиної думки щодо обмежень видачі туристичних віз росіянам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Санкції проти Росії
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам