Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти Росії
Естонія має намір зробити офіційну пропозицію Європейської комісії про введення восьмого пакету санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії повідомила, що, на думку країни, восьмий пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти РФ в економічному, енергетичному і торговому секторах. Крім того, Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організації.
Країна також хотіла б, щоб санкції значно поширилися і на поїздки росіян до Європи.
Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу повідомив, що Таллінн буде домагатися політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб ввести додаткові обмеження проти російських громадян.
"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн ввести додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії в Європу, і спільно працювати над закриттям Шенгенської візової зони для російських громадян", - сказав він.
Нагадаємо, Естонія вирішила заборонити в'їзд в країну росіянам з чинними шенгенськими візами, виданими Естонією.
Крім того, влада країни планує заборонити в'їзд для громадян РФ з шенгенськими візами, які видали інші країни ЄС.
У Євросоюзі не прийшли до єдиної думки щодо обмежень видачі туристичних віз росіянам.
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