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Росіяни вранці обстріляли Сумську область: зафіксовано 14 прильотів

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Суми, П'ятниця 19 серпня 2022 12:13
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: зафіксовано 14 прильотів Фото: росіяни вранці обстріляли Сумську область (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Сумська область з самого ранку 19 серпня піддалася мінометному обстрілу. Російські війська вдарили по двох громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, з 6 години ранку росіяни обстрілювали з мінометів територію Білопільської громади. Всього зафіксовано 10 прильотів.

Вже близько 08:00 з мінометів окупанти накрили Краснопільську громаду.

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, вранці російські військові здійснили п'ять ракетних ударів по Харкову. Зокрема, по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. В результаті обстрілу загинула жінка, яка працювала охоронцем в навчальному закладі, куди прилетіла ракета.

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