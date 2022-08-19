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Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з Путіним

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Анкара, П'ятниця 19 серпня 2022 12:41
Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з Путіним Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що запропонував президенту України Зеленському провести його зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Місцем таких переговорів він назвав Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання F5Haber.

З такою заявою Ердоган виступив після зустрічі з президентом Зеленським у Львові вчора, 19 серпня.

"Звичайно, головною темою наших розмов була війна. Я ще раз поділився з ним тим, що наша солідарність і підтримка територіальної цілісності та суверенітету України триватимуть. Я також заявив, що ми продовжуватимемо сприяти вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів. Так само, як я сказав пану Путіну під час мого візиту в Сочі, я нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч", - сказав Ердоган.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні тристоронньої зустрічі у Львові турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган в ході переговорів із Зеленським запропонує Зеленському організувати зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким напередодні поїздки в Україну зустрічався турецький лідер в Сочі.

Тим часом вже після завершення переговорів у Львові президент України виступив із заявою та наголосив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Не мало важливим є і той факт, що в глава МЗС Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки зустрічі у Львові, заявив, що ніхто Україну до поступок на переговорах не схиляв. Крім того, за його словами, від рішень Зеленського, Ердогана та Гутерреша залежить дипломатичне розв'язання багатьох питань.

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