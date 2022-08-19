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Генсек ООН вперше відвідав Одесу

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Одеса, П'ятниця 19 серпня 2022 14:51
Генсек ООН вперше відвідав Одесу Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 19 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до Одеси. Візит відбувається наступного дня після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час візиту генсек ООН приїхав в один з одеських портів, а також піднявся на борт судна і оглянув його вантаж.

"Дуже сумно бачити, як значні потужності цього великого порту не використовуються повністю. Мені сумно, тому що не реалізується той потенціал, який це порт, це місто має для вашої країни, для вашого регіону. Я сподіваюся, що скоро зможу повернутися і побачити, що всі термінали завантажені і що у місті вирує життя", - зазначив Гутерреш.

Генсек ООН також наголосив, що якби територія ЗАЕС була демілітаризована, це питання обстрілів та звинувачення в них російської та української сторін було вже врегульовано.

"Електрика з електростанції є українською, вона потрібна українському народу, особливо під час зимового періоду, і це потрібно дотримуватися", - заявив він.

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш в Одесі (twitter com savianoabreu)

Нагадаємо, вчора у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша.

Ердоган заявив, що хоче посадити Україну і РФ за стіл переговори. За його словами, війна може завершитися за столом переговорів.

У свою чергу Зеленський по результатами зустрічі заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

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