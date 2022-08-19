Генсек ООН вперше відвідав Одесу

У п'ятницю, 19 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до Одеси. Візит відбувається наступного дня після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час візиту генсек ООН приїхав в один з одеських портів, а також піднявся на борт судна і оглянув його вантаж.

"Дуже сумно бачити, як значні потужності цього великого порту не використовуються повністю. Мені сумно, тому що не реалізується той потенціал, який це порт, це місто має для вашої країни, для вашого регіону. Я сподіваюся, що скоро зможу повернутися і побачити, що всі термінали завантажені і що у місті вирує життя", - зазначив Гутерреш.

Генсек ООН також наголосив, що якби територія ЗАЕС була демілітаризована, це питання обстрілів та звинувачення в них російської та української сторін було вже врегульовано.

"Електрика з електростанції є українською, вона потрібна українському народу, особливо під час зимового періоду, і це потрібно дотримуватися", - заявив він.

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш в Одесі (twitter com savianoabreu)