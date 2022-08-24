RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кримська платформа та рекордний пакет від США: новини за 23 серпня

Колаж РБК-Україна
Автор: Ілона Свиридова

Напередодні пройшов другий саміт Кримської платформи, а американські ЗМІ оголосили про плани Білого дому виділити Україні рекордний військовий пакет на 3 млрд доларів. Колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького оголосили в розшук, а курс євро опустився нижче долара.

РБК-Україна публікує добірку головних новин за 23 серпня.

Війна Росії проти України: останні новини

Основні заяви з Кримської платформи

Рекордний військовий пакет від США

Associated Press з посиланням на джерела пише, що сьогодні адміністрація США оголосить рекордний пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів. Гроші підуть на закупівлю дронів, постачання озброєнь та іншого обладнання.

При цьому не виключено, що протягом року вони не з'являться на полі бою.

Офіційний курс євро опустився нижче долара

Це сталося вперше за 20 років. На 24 серпня 2022 року офіційний курс євро встановлено на рівні 36,298 гривень за євро. Фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень.

Гроші для переселенців

Ті внутрішні переселенці, які не встигли отримати грошову допомогу навесні, зможуть повторно подати заявки. Це треба зробити до 1 жовтня особисто або поштою.

Колишнього голову КСУ оголосили в розшук

Офіс генерального прокурора повідомив, що Олександр Тупицький оголошений в розшук за те, що він систематично не з'являється в суді. Відомо, що підозрюваний у підкупі свідка суддя переховується за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримська платформаВійна Росії проти України