Столтенберг: зима буде тяжкою, треба підтримувати Україну

Україну слід підтримувати у підготовці до опалювального сезону, адже зима буде важкою. Крім того, Росія веде війну на виснаження проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час саміту Кримської платформи.

Він зазначив, що НАТО допомагає Україні готуватися до опалювального сезону.

"Зима попереду, зима буде тяжка, і ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що незалежна Україна - це запорука євроатлантичної безпеки.