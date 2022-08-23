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Столтенберг: зима буде тяжкою, треба підтримувати Україну

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Вівторок 23 серпня 2022 15:40
Столтенберг: зима буде тяжкою, треба підтримувати Україну Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україну слід підтримувати у підготовці до опалювального сезону, адже зима буде важкою. Крім того, Росія веде війну на виснаження проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час саміту Кримської платформи.

Він зазначив, що НАТО допомагає Україні готуватися до опалювального сезону.

"Зима попереду, зима буде тяжка, і ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що незалежна Україна - це запорука євроатлантичної безпеки.

Нагадаємо, у Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

Експерти вважають, що війна Росії проти України з високою ймовірністю триватиме ще й узимку.

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Єнс Столтенберг НАТО Україна Опалювальный сезон
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