Вибухи у Дніпрі вранці виявились ракетним ударом: фото наслідків

Ранкові вибухи у Дніпрі виявились ракетним ударом по приватному сектору міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер", - йдеться у повідомленні. Дніпровський міський голова Борис Філатов, що росіяни поцілили ракетою по будинках на вулиці Томській. "Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Просто селище. Просто приватні будинки звичайних людей", - заявив очільник міста. Філатов підкреслив, що на кожній сесії міської ради влада перейменовує топоніми, які пов'язані з Російської Федерацією.