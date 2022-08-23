Росія будує плавучий міст біля Херсона для перекидання військ, - британська розвідка

На вихідних Росія почала перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, безпосередньо поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом. Однак цей міст буде вразливий для українських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

"Переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом", - йдеться в повідомленні.

Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях. За даними британської розвідки, якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

"Плавучий міст як і раніше буде вразливий для українських наступальних дій", - вважають в Міноборони Британії.