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Росія будує плавучий міст біля Херсона для перекидання військ, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 09:20
Росія будує плавучий міст біля Херсона для перекидання військ, - британська розвідка Фото: поруч з пошкодженим Антонівським мостом будують міст з барж (t.me/ressentime)
Автор: Олександр Білоус

На вихідних Росія почала перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, безпосередньо поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом. Однак цей міст буде вразливий для українських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом", - йдеться в повідомленні.

Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях. За даними британської розвідки, якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

"Плавучий міст як і раніше буде вразливий для українських наступальних дій", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами. Депутата Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.

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