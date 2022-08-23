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Окупанти в Криму заявили про збиття безпілотників в районі Херсонесу

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 21:21
Окупанти в Криму заявили про збиття безпілотників в районі Херсонесу Фото: Окупанти в Криму заявили про збиття безпілотників в районі Херсонесу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна влада в Криму заявила, що їх система протиповітряної оборони збиває БПЛА поряд з мисом Херсонес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва.

За словами окупанта Развожаєва, над морем в районі миса Херсонес російське ППО збиває безпілотники.

Нагадаємо, що 20 серпня окупанти в Севастополі заявили про удар по штабу Чорноморського флоту.

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