Фото: Окупанти в Криму заявили про збиття безпілотників в районі Херсонесу (Getty Images)

Окупаційна влада в Криму заявила, що їх система протиповітряної оборони збиває БПЛА поряд з мисом Херсонес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва.

За словами окупанта Развожаєва, над морем в районі миса Херсонес російське ППО збиває безпілотники.