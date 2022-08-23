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Джонсон про плани Путіна: хоче зробити з усією Україною те, що з Кримом

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 15:19
Джонсон про плани Путіна: хоче зробити з усією Україною те, що з Кримом Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський президент Володимир Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона під час саміту Кримської платформи.

"Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів. Тому нам усім важливо бути разом і ми не можемо дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія продовжує готуватися до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Українська влада закликає Захід у відповідь збільшити постачання зброї нашій країні.

За деякими даними, у російського президента Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до середини вересня.

Додамо, президент Володимир Зеленський попередив Росію, що "референдуми" на окупованих територіях закриють шлях до переговорів.

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