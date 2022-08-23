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Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 11:12
Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук Фото: колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький оголошений в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У ОГП пояснили, що прокурори звернулися з відповідним клопотанням у зв'язку з неявками Тупицького на судові засідання.

"У березні 2022 року він з порушенням обов'язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і сьогодні на територію України не повернувся", - зазначили у відомстві.

Там також додали, що підтримують звинувачення щодо Тупицького та головного бухгалтера Конституційного Суду за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Держказначейства за ч. 2 ст. 361 КК.

За що судять Тупицького?

За даними слідства, в жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка. Він вимагав, щоб той відмовився від надання свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).

Також Тупицький у 2018-2019 роках неодноразово давав слідчому у цій же кримінальній справі завідомо неправдиві свідчення.

Як відомо, наприкінці травня 2022 року Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

Через місяць Тупицькому обрали запобіжний захід. Його заочно заарештували.

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