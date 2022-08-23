В окупованому Донецьку повідомляють про вибухи в "адміністрації" Пушиліна і не лише
У вівторок, 23 серпня, у центрі окупованого Донецька було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал гауляйтера міста Олексія Кулемзіна.
За його словами, пряме влучення снаряду по багатоквартирному будинку було зафіксовано нібито у центральному Ворошилівському районі Донецька, під обстрілом також знаходився район торгового центру Green Plaza.
"Зафіксовані влучання в районі проспекту Маяковського та бульвару Пушкіна", - додав він.
За його даними, через обстріл загинув 18-річний хлопець, є поранені.
Крім того, за даними радника голови МВС Антона Геращенка, відомо про "приліт" по будівлі так званої адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Як пише РБК, під час прямого влучення снаряда в будівлю "адміністрації" Пушиліна, сам ватажок бойовиків не постраждав і "перебуває в безпечному місці".
"Снаряди потрапили у фасад, також постраждало праве крило та верхній поверх. У будівлі почалася пожежа", - пише видання.
Як повідомлялося, на околиці окупованого Донецька спалахнула база російського міжнародного батальйону "П'ятнашка". На території бази вибухають боєприпаси.
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