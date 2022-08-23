В окупованому Донецьку повідомляють про вибухи в "адміністрації" Пушиліна і не лише

У вівторок, 23 серпня, у центрі окупованого Донецька було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал гауляйтера міста Олексія Кулемзіна.

За його словами, пряме влучення снаряду по багатоквартирному будинку було зафіксовано нібито у центральному Ворошилівському районі Донецька, під обстрілом також знаходився район торгового центру Green Plaza.

"Зафіксовані влучання в районі проспекту Маяковського та бульвару Пушкіна", - додав він.

За його даними, через обстріл загинув 18-річний хлопець, є поранені.

Крім того, за даними радника голови МВС Антона Геращенка, відомо про "приліт" по будівлі так званої адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як пише РБК, під час прямого влучення снаряда в будівлю "адміністрації" Пушиліна, сам ватажок бойовиків не постраждав і "перебуває в безпечному місці".

"Снаряди потрапили у фасад, також постраждало праве крило та верхній поверх. У будівлі почалася пожежа", - пише видання.