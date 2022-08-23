ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада вводить нові санкції проти Росії

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 15:05
Канада вводить нові санкції проти Росії Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади анонсував нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на саміт Кримської платформи.

"Канада разом з партнерами буде продовжувати санкції проти 1750 осіб і компаній Росії та Білорусі. Ми оголошуємо нові санкції - ще 62 людини, а також одне підприємство оборонного сектора, яке бере участь у війні проти України", - заявив він.

Нагадаємо, у Канаді заблоковано російські активи на суму близько 320 млн доларів.

Крім того, на початку серпня Канада розширила санкції проти РФ за військове вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Джастін Трюдо Санкції проти Росії
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії