Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро
Національний банк України (НБУ) на 24 серпня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 36,29 гривень за євро. Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 24 серпня встановлено на такому рівні: 36,298 гривень за євро (-0,2706 грн). При цьому фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Востаннє курс євро був нижчим за курс долара 6 грудня 2002 року 5,326702 гривень за євро (курс долара - 5,3315 гривень).
Скріншот bank.gov.ua
Нагадаємо, курс Євро до долара 23 серпня досяг нового мінімуму за 20 років. Єдина європейська валюта знизилася на 0,15% до 0,9930 долара і знаходиться нижче ключового рівня в 1 долар.