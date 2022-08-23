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Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 15:46
Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро Фото: курс євро впав нижче курсу долара (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 серпня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 36,29 гривень за євро. Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 серпня встановлено на такому рівні: 36,298 гривень за євро (-0,2706 грн). При цьому фіксований курс долара, як і раніше, становить 31,6756 гривень за євро.

Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Востаннє курс євро був нижчим за курс долара 6 грудня 2002 року 5,326702 гривень за євро (курс долара - 5,3315 гривень).

Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, курс Євро до долара 23 серпня досяг нового мінімуму за 20 років. Єдина європейська валюта знизилася на 0,15% до 0,9930 долара і знаходиться нижче ключового рівня в 1 долар.

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