Кримська платформа, великий Герб та допомога від МВФ: новини за вихідні

В Києві стартував саміт Кримська платформа, Україна отримає великий Герб, МВФ безоплатно перерахував Україні 2,7 млрд доларів. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 21-24 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Кримська платформа. Основні заяви учасників

Саміт Кримська платформа стартував у Києві. До участі у заході долучилися представники понад 40 країн, відкрив захід президент України Володимир Зеленський.

Учасники саміту Кримської платформи ухвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму. Країну-окупанта також закликають до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи.

У Росії різко відреагували на проведення саміту Кримська платформа в Києві. Назвали його недружнім по відношенню до РФ.

Детальніше про хід заходу та основні заяви учасників - в матеріалі РБК-Україна.

Росія звинуватила Україну в екоциді та завела справу через водну блокаду Криму

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України. Україна у квіті 2014 року перекрила Північно-Кримський канал, яким подавалася вода на окупований Росією півострів.

Росіяни порушили справу за статтею "Екоцид". Російська сторона звинувачує Україну в тому, що водна блокада призвела до "виснаження сільськогосподарських земель, та зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу".

Україна отримає великий Герб. Парламент підтримав законопроект

Верховна рада підтримала законопроект про великий Державний Герб. Документ схвалили у першому читанні. Запропонований президентом законопроект підтримали 257 народних депутатів, проти висловилися 11 парламентарів, ще четверо утрималися, а 13 - не голосували.

Зазначимо, головним елементом великого Герба буде тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті. У нинішньому варіанті над щитом зображено корону Ярослава Мудрого.

Танки, авіація і кораблі: Яскраві фото з параду до Дня Незалежності України

На 30 річницю Дня Незалежності України в Києві відбувся традиційний парад військ. На Хрещатику пройшов марш пішої колони, проліт повітряної і проїзд механізованої колони.

Яскраві фото з цієї події дивіться у фоторепортажі кореспондента РБК-Україна.

МВФ безоплатно перерахував Україні 2,7 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Нацбанку України Катерину Рожкову. "Сьогодні 1,9 млрд SDR прийшли на рахунок України в МВФ", - написала вона в Facebook.

Помер екс-нардеп і колишній голова КМДА Володимир Бондаренко

Помер екс-нардеп і колишній голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко. Він очолював КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року.

Зазначимо, Бондаренко був народним депутатом, депутатом Київради кількох скликань, головою депутатської фракції ВО" Батьківщина", головою Київської міської державної адміністрації.

Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до ЄС. Він не бачить країну в Європейському Союзі в найближчі 3-5 років.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо тіснішої інтеграції в ЄС.

Таліби страчують мирних мешканців та військових сил безпеки Афганістану, - ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет виступила з заявою щодо ситуації в Афганістані. Вона заявила, що бойовики радикального руху "Талібан" проводять страти на захоплених територіях. "Ми отримали достовірні повідомлення про серйозні порушення міжнародного права в багатьох районах під контролем Афганістану. Вони включають, серед іншого, страти мирних мешканців та колишніх військовослужбовців афганських сил безпеки", - наголосила вона.

Тим часом в понеділок, 23 серпня, в Києві приземлився ще один український літак із Афганістану. Третій евакуаційний рейс привіз з Кабула до Києва 98 пасажирів. Серед них 41 громадянин України, включаючи 27 дітей.

Папа Римський може зректися Святого Престолу, - Libero

Папа Римський Франциск може зректися Святого Престолу. Стала відома причина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Libero. За даними видання, понтифік вже висловив намір піти.

Причиною потенційного зречення вважають незадовільний стан здоров'я Папи Франциска, який нещодавно переніс операцію на кишечнику.

Барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс помер у віці 80 років

Музикант легендарної групи The Rolling Stones Чарлі Воттс помер у віці 80 років у клініці в Лондоні в оточенні родини. Нещодавно музикант через проблеми зі здоров'ям відмовився від гастролей в 2021-му на невизначений період часу, а пізніше потрапив до лікарні.

Скорботну звістку про смерть культового рокера 24 серпня повідомив його прес-секретар Бернард Доерті, передає Reuters. "З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї сім'ї", - сказав він.

Чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл вирішила відмовитися від українського громадянства. Спортсменка з 1994 року проживає в США, але раніше бажання відмовитися від громадянства своєї країни вона не висловлювала.

Відмова від українського громадянства Оксани Баюл викликала активне обговорення в соціальних мережах. Деякі припустили, що спортсменка образилася за те, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності, також була висунута версія, що відмова від громадянства – вже формальність, оскільки олімпійська чемпіонка давно живе в іншій країні. На своїй сторінці в соціальній мережі Баюл написала: "Я всім дякую. Народилася Росіянкою, виграла золото за Україну, а помру Американкою".

Петра Порошенко облили зеленкою в центрі Києва

Петро Порошенко постраждав в центрі Києва під час святкування Дня Незалежності. П'ятого президента України облили зеленкою, коли він йшов в сторону Кабінету Міністрів.

Пізніше стало відомо, що поліції затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в обличчя Порошенко. Його закували в наручники і повели.

В Україну увірветься серйозне похолодання: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні принесе серйозне похолодання на цьому тижні, яке торкнеться переважно західних і північних областей країни.

Детальніше про те, що буде з погодою в країні в найближчі дні - читайте в матеріалі Styler.