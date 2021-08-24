ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби страчують мирних мешканців та військових сил безпеки Афганістану, - ООН

Новость на русском →
Афганістан, Вівторок 24 серпня 2021 22:20
Таліби страчують мирних мешканців та військових сил безпеки Афганістану, - ООН Фото: бойовики "Талібану" страчують мирних мешканців Афганістану (wikimedia by isafmedia)
Автор: Дмитро Левицький

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет виступила з заявою щодо ситуації в Афганістані. Вона заявила, що бойовики радикального руху "Талібан" проводять страти на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви на сайті ООН.

За словами Бачелет, за період з 1 січня по 30 червня 2021 року спостерігачі ООН зафіксували на 50% більше жертв талібів, ніж за той самий період 2020 року. Однак ці втрати збільшилися в липня та серпні цього року, коли таліби перейшли у наступ та захопили владу в Афганістані.

"Ми отримали достовірні повідомлення про серйозні порушення міжнародного права в багатьох районах під контролем Афганістану. Вони включають, серед іншого, страти мирних мешканців та колишніх військовослужбовців афганських сил безпеки", - наголосила вона.

В ООН зазначають, що таліби обмежують права жінок, зокрема на вільне пересування, а також право дівчат відвідувати школу. Таліби також вербують дітей до армії та придушують протести проти "Талібану".

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Талібан ООН
NEWS
Росія звинуватила Україну в екоциді та завела справу через водну блокаду Криму
Росія звинуватила Україну в екоциді та завела справу через водну блокаду Криму
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу