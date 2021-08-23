ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії

Новость на русском →
Москва, Понеділок 23 серпня 2021 13:26
У Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії різко відреагували на проведення саміту Кримська платформа в Києві. Назвали його недружнім по відношенню до РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Кремль оцінює саміт як недружній по відношенню до Росії, сказав Пєсков.

"Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо "російського регіону", щодо Криму. В цьому плані ставлення абсолютно однозначне - ставимося як до антиросійського заходу", - сказав прес-секретар Путіна.

Сьогодні в Києві стартував саміт Кримська платформа. До участі в заході долучилися представники понад 40 країн, відкрив захід президент України Володимир Зеленський.

РБК-Україна зібрала всі заяви представників країн на саміті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Кримська платформа
NEWS
Кримська платформа. Основні заяви учасників (оновлюється)
Кримська платформа. Основні заяви учасників (оновлюється)
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу