МВФ безоплатно перерахував Україні 2,7 млрд доларів
Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Нацбанку України Катерину Рожкову.
"Сьогодні 1,9 млрд SDR прийшли на рахунок України в МВФ", - написала вона в Facebook.
Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України пропорційно до її частки в МВФ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів, які МВФ планував безоплатно перерахувати Україні в серпні 2021 року.
У той же час перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.
"МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - сказав Любченко.