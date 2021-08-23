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МВФ безоплатно перерахував Україні 2,7 млрд доларів

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Україна, Понеділок 23 серпня 2021 19:10
МВФ безоплатно перерахував Україні 2,7 млрд доларів Фото: перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова (flickr com imfphoto)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Нацбанку України Катерину Рожкову.

"Сьогодні 1,9 млрд SDR прийшли на рахунок України в МВФ", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України пропорційно до її частки в МВФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів, які МВФ планував безоплатно перерахувати Україні в серпні 2021 року.

У той же час перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.

"МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - сказав Любченко.

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