ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 серпня 2021 08:46
Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до ЄС. Він не бачить країну в Європейському Союзі в найближчі 3-5 років.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо тіснішої інтеграції в ЄС.

"Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами - відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

На питання про те, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде піднято, він відповів: "Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна
NEWS
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу