Не в найближчі 3-5 років: у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до ЄС. Він не бачить країну в Європейському Союзі в найближчі 3-5 років.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо тіснішої інтеграції в ЄС.

"Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами - відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

На питання про те, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде піднято, він відповів: "Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки".