Україна отримає великий Герб. Парламент підтримав законопроект
Верховна рада підтримала законопроект про великий Державний Герб. Документ схвалили у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Запропонований президентом законопроект підтримали 257 народних депутатів, проти висловилися 11 парламентарів, ще четверо утрималися, а 13 - не голосували.
Фото: ескіз великого Герба
Зазначимо, головним елементом великого Герба буде тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті. У нинішньому варіанті над щитом зображено корону Ярослава Мудрого.
Щит з тризубом тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Відзначимо, Герб в законопроекті відрізняється від того, який переміг на всеукраїнському конкурсі.