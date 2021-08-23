Кримська платформа. Основні заяви учасників (оновлюється)

Саміт Кримська платформа стартував у Києві. До участі у заході долучилися представники понад 40 країн, відкрив захід президент України Володимир Зеленський.

Детальніше про хід заходу та основні заяви учасників - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Володимир Зеленський

"Я щиро вітаю всі 46 делегацій учасників першого саміту Кримська платформа. Я був би щасливий бачити вас в України не тільки через такий привід. Сім років у моєї держави Росія анексувала півострів Крим, його площа більша ніж деякі країни світи. Нашу територію анексувала одна із держав Радбезу ООН", - звернувся Зеленський до учасників саміту.

"Від початку окупації Москва втричі збільшила свою військову присутність на півострові...Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права та свободи людини..Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що тимчасова окупація Криму Росією триває вже 2741 день.

"Надто багато часу втрачено, на жаль. Ми більше не повинні втрачати жодного дня. Україна починає писати нову главу в історії українського Криму - це глава про деокупацію, адже деокупація це моя кінцева мета. Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту, Питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років", - додав він.

"Окупація почалася в Москві, деокупацію ми розпочнемо в Києві", - зазначив Зеленський, висловивши сподівання, що 23 серпня 2021 року стане початком деокупації півострову.

Дмитро Разумков

"РФ відділила материкову частину України від Криму колючим дротом та блокпостами, але вона ніколи не розділить людей, які живуть тут і там, тому що це єдиний народ. Я закликаю об'єднатися довкола зусиль, які робить Україна...Перемагати будь-які виклики ми можемо лише разом", - сказав спікер українського парламенту Дмитро Разумков у ході відкриття саміту.

Денис Шмигаль

Глава українського уряду Денис Шмигаль у ході відкриття саміту зазначив, що Україна зазнала величезних втрат від окупації Криму, за оцінками експертів мова йде про близько 100 млрд доларів.

"Одна з глобальних проблем - Крим знаходиться на грані екологічної катастрофи. Домівка мільйонів українців перетворюється на військову базу та режимний об'єкт. Крим є українським і ми ніколи не визнаємо Крим втраченою територією", - наголосив він.

Анджей Дуда

"Поляки вас розуміють, вашу ситуацію, почуття, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не визнаємо нелегальної окупації Криму Росією. Сьогоднішня зустріч є для нас можливістю сказати чітко - питання Криму не є для нас байдужим", - зазначив президент Польщі Андрей Дуда.

Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму виступі зазначив, що ЄС не визнає анексію Криму Росією і далі виступатиме проти порушення міжнародного права.

"Позиція щодо Криму повинна залишатися на високому рівні. Необхідно зберігати світовий порядок і ми повинні залучати ширшу міжнародну підтримку України щодо невизнання анексії Криму. Мілітаризація Криму викликає занепокоєння", - зазначив він.

Майя Санду

Президент Молдови Майя Санду у своєму виступі зазначила, що Крим - це Україна і Молдова підтримує резолюцію про неподільність території України.

"Ми не збираємося підтримувати історичні диспути, ми хочемо вийти на нові справедливі стосунки. Ми хочемо дійти до створення єдиного шляху до майбутнього, яке буде сталим, мирним, процвітаючим", - сказала вона.

Валдіс Домбровскіс

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також розпочав свій виступ з тези про те, що Крим - це Україна.

"ЄС підтримує дипломатичні зусилля України щодо повернення питання Криму на міжнародний порядок денний. Ми наклали обмежувальні заходи проти РФ через окупацію Криму. Ми розуміємо складну ситуацію, яка сталася в Криму. Міжнародному суспільству бракує доступу до Криму", - зазначив він.

Він також додав, що з 2014 року ЄС надав Україні понад 60 млрд євро.