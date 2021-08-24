Росія звинуватила Україну в екоциді та завела справу через водну блокаду Криму

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України. Україна у квіті 2014 року перекрила Північно-Кримський канал, яким подавалася вода на окупований Росією півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення Слідкому РФ .

Росіяни порушили справу за статтею "Екоцид". Російська сторона звинувачує Україну в тому, що водна блокада призвела до "виснаження сільськогосподарських земель, та зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу".

"Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло і на якість води, яку використовують для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей", - заявили в Слідчому комітеті РФ.

У російському Слідкомі зазначили, що зараз встановлюють "всі обставини злочину та всіх причетних до нього".