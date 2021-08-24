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Помер екс-нардеп і колишній голова КМДА Володимир Бондаренко

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 11:08
Помер екс-нардеп і колишній голова КМДА Володимир Бондаренко Фото: Володимир Бондаренко (facebook.com/V.D.Bondarenko)
Автор: РБК-Україна

Помер екс-нардеп і колишній голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко. Він очолював КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook депутат Київради Тетяни Меліхової.

"Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко", - повідомила вона.

Зазначимо, Бондаренко був народним депутатом, депутатом Київради кількох скликань, головою депутатської фракції ВО" Батьківщина", головою Київської міської державної адміністрації.

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Володимир Бондаренко КМДА
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