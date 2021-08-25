Крымская платформа, большой Герб и помощь от МВФ: новости за выходные

В Киеве стартовал саммит Крымская платформа, Украина получит большой Герб, МВФ безвозмездно перечислил Украине 2,7 млрд долларов. Подробнее о том, что произошло на выходных, 21-24 августа, - в материале РБК-Украина.

Крымская платформа. Основные заявления участников (обновлено)

Саммит Крымская платформа стартовал в Киеве. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский.

Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Страну-оккупанта также призывают к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы.

В России резко отреагировали на проведение саммита Крымская платформа в Киеве, и назвали его недружественным по отношению к РФ.

Подробнее о ходе мероприятия и основных заявлениях участников - в материале РБК-Украина.

Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины. Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, которым подавалась вода на оккупированный Россией полуостров.

Россияне возбудили дело по статье "Экоцид". Российская сторона обвиняет Украину в том, что водная блокада привела к "истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира".

Украина получит большой Герб. Парламент поддержал законопроект

Верховная рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе. Документ приняли в первом чтении. Предложенный президентом законопроект поддержали 257 народных депутатов, против высказались 11 парламентариев, еще четверо воздержались, а 13 - не голосовали.

Главным элементом большого Герба будет трезубец (знак Княжеского государства Владимира Великого) золотого цвета на синем пятистороннем щите. В нынешнем варианте над щитом изображена корона Ярослава Мудрого.

Танки, авиация и корабли: Яркие фото с парада ко Дню Независимости Украины

На 30 годовщину Дня Независимости Украины в Киеве состоялся традиционный парад войск. На Крещатике прошел марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.

Яркие фото с этого события смотрите в фоторепортаже корреспондента РБК-Украина.

МВФ безвозмездно перечислил Украине 2,7 млрд долларов

Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову. "Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ", - написала она в Facebook.

Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

Умер экс-нардеп и бывший глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко. Он возглавлял КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года.

Отметим, Бондаренко был народным депутатом, депутатом Киеврады нескольких созывов, главой депутатской фракции ВО "Батькивщина", главой Киевской городской государственной администрации.

Не в ближайшие 3-5 лет: в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис оценил перспективы вступления Украины в ЕС. Он не видит страну в Европейском Союзе в ближайшие 3-5 лет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС.

Талибы казнят мирных жителей и военных сил безопасности Афганистана, - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением по ситуации в Афганистане. Она заявила, что боевики радикального движения "Талибан" проводят казни на захваченных территориях. "Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного права во многих районах под контролем Афганистана. Они включают, среди прочего, казни мирных жителей и бывших военнослужащих афганских сил безопасности", - подчеркнула она.

Тем временем в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Третий эвакуационный рейс привез из Кабула в Киев 98 пассажиров. Среди них 41 гражданин Украины, включая 27 детей.

Папа Римский может отречься от Святого престола, - Libero

Папа Римский Франциск может отречься от Святого престола. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Libero. По данным издания, понтифик уже выразил намерение уйти.

Причиной потенциального отречения считают неудовлетворительное состояние здоровья Папы Франциска, который недавно перенес операцию на кишечнике.

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет

Музыкант легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет в клинике в Лондоне в окружении семьи. Недавно музыкант из-за проблем со здоровьем отказался от гастролей в 2021-м на неопределенный период времени, а позже попал в больницу.

Скорбную весть о кончине культового рокера 24 августа сообщил его пресс-секретарь Бернард Доэрти, передает Reuters. "С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", - сказал он.

Чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Первая олимпийская чемпионка Независимой Украины Оксана Баюл решила отказаться от украинского гражданства. Спортсменка с 1994 года проживает в США, но ранее желания отказаться от гражданства своей страны она не выражала.

Отказ от украинского гражданства Оксаны Баюл вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые предположили, что спортсменка обиделась за то, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости, также была выдвинута версия, что отказ от гражданства – уже формальность, так как олимпийская чемпионка давно живет в другой стране. На своей странице в социальной сети Баюл написала: "Я всех благодарю. Родилась Русской, выиграла золото за Украину, а умру Американкой".

Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Петр Порошенко пострадал в центре Киева во время празднования Дня Независимости. Пятого президента Украины облили зеленкой, когда он шел в сторону Кабинета Министров.

Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в лицо Порошенко. Его заковали в наручники и увели.

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет серьезное похолодание на этой неделе, которое затронет преимущественно западные и северные области страны.

Подробнее о том, что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте в материале Styler.