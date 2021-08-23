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На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 15:05
На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі Фото: відкриття саміту Кримська платформа (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Учасники саміту Кримської платформи ухвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму. Країну-окупанта також закликають до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи.

Про це йдеться у тексті відповідної декларації, текст якої є у розпорядженні РБК-Україна.

Так, у тексті декларації учасники засуджують:

  • порушення і обмеження прав людини в Криму,
  • мілітаризацію Криму,
  • перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад,
  • зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Як вказано у документі, формат Кримської платформи створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Також учасники вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Росію у декларації закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Також учасники саміту закликають Росію залучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить перший саміт Кримської платформи, участь у якому беруть представники понад 40 країн. Детальніше про хід саміту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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