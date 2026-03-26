Критически важно для армии: Зеленский объяснил последствия блокирования кредита от ЕС
Разблокирование кредита от ЕС на 90 млрд евро критически важно для Украины и ее обороноспособности. Без финансирования пострадает армия и производство дронов.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Monde.
"Предоставление Украине займа - это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу - это вопрос сегодня к Европейскому Союзу", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина будет благодарна, если лидеры ЕС смогут разблокировать этот кредит.
Если не разблокируют, Киев надеется на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована.
"Будет недофинансировано производство дронов - дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что это риск для всех - для европейской безопасности.
"Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", - отметил Зеленский.
Орбан блокирует кредит для Украины
Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Для того, чтобы деньги начали передавать Украине, необходимо согласие всех стран-членов ЕС.
Будапешт начал блокировать передачу кредита после того, как работа нефтепровода "Дружба" была прекращена в результате российского удара в конце января.
Венгрия заявляет, что транзит российской нефти по "Дружбе" прекратился якобы по инициативе Украины.
Недавно Украина приняла предложение Евросоюза по ремонту нефтепровода. Он будет происходить при финансовой и технической поддержке ЕС.
Несмотря на это, Венгрия продолжает блокировать передачу денег Украине. Премьер Виктор Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока поставки российской нефти через украинскую территорию не восстановят.
Несмотря на систематическое блокирование со стороны Венгрии, Евросоюз продолжает техническую подготовку к выплате Украине кредита объемом 90 млрд евро. В Брюсселе сосредоточены на том, чтобы политические преграды не остановили процесс предоставления финансовой поддержки.
Лидеры стран-членов ЕС собрались 19 марта в Брюсселе, чтобы обсудить такие насущные вопросы, как война в Иране и помощь Украине. Однако несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось.
После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
Члены ЕС не только подвергли Орбана критике, но и открыто намекают, что не собираются прощать Будапешту его саботаж.
Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым".