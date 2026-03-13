Вето Орбана не помешает? В ЕС объяснили, как идет работа над кредитом для Украины

Евросоюз сосредоточен на предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро и продвигает техническую подготовку выплат.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Что говорят в Брюсселе о работе над займом для Украины

Несмотря на политические споры, процесс подготовки кредита не останавливался. Как сообщил собеседник издания, сейчас идет активная техническая фаза.

"Мы сосредотачиваемся на кредите в поддержку Украины, продвигая техническую работу в соответствии с мандатом декабрьского Европейского совета. Остальные поправки к многолетней финансовой программе надо принять в ближайшее время, чтобы выйти на рынки для заимствований", - отметил чиновник.

План "Б" на случай блокирования кредита Орбаном и Фицо

Как на днях писало Politico со ссылкой на свои источники, Евросоюз имеет план, как дать Украине обещанные 90 миллиардов евро, в обход блокирования премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо.

На саммите на следующей неделе лидеров этих стран попытаются убедить, но "план Б" готов. Он предусматривает, что страны Балтии, Северной Европы и Нидерланды предоставят деньги напрямую (через двусторонние займы). Это позволит Украине получить первые 30 миллиардов евро уже в первой половине года без необходимости в единогласном решении всего ЕС.

Отдельно Нидерланды готовы ежегодно выделять 3,5 млрд евро для Украины до 2029 года.

Что известно о кредите от ЕС для Украины на 90 млрд евро

Хотя все лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре 2025 года, для финальной выплаты нужно принять дополнительный законопроект. Именно его сейчас блокируют Будапешт и Братислава.

Орбан тормозит процесс из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляла, что поставки остановились из-за ударов РФ, а Венгрия и Словакия ссылаются на "спутниковые снимки" и хотят проверки объекта. Венгры даже отправили псевдоделегацию в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не хочет восстанавливать "Дружбу". Но, по его словам, в ЕС считают, что это поможет снять венгерское вето.

Зеленский объяснял, что восстановить транзит можно за полтора месяца. Но хотел бы, чтобы требование возобновления работы "Дружбы" в обмен на разблокирование 90 млрд евро от ЕС было официально оформлено.