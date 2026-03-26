Критично важливо для армії: Зеленський пояснив наслідки блокування кредиту від ЄС

Розблокування кредиту від ЄС на 90 млрд євро критично важливе для України та її обороноздатності. Без фінансування постраждає армія і виробництво дронів.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленский розповів в інтерв’ю Le Monde.

"Надання Україні позики - це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року. Альтернатива цьому кроку - це питання сьогодні до Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна буде вдячня, якщо лідери ЄС зможуть розблокувати цей кредит.

Якщо не розблокують, Київ сподівається на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована.

"Буде недофінансоване виробництво дронів - далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3", - додав президент.

Глава держави наголосив, що це ризик для всіх - для європейської безпеки.

"Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", - зазначив Зеленський.