ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы

12:44 11.05.2026 Пн
2 мин
Умеров доложил по итогам встреч с Виткоффом и Кушнером
aimg Ирина Глухова
Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Соединенных Штатах украинские и американские представители обсудили форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Украина отреагировала на идею назначить Шредера переговорщиком от ЕС

Как рассказал президент, сегодня секретарь СНБО и главный переговорщик от Украины Умеров докладывал ему по итогам встреч с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Отдельно Умеров доложил о международных контактах Украины по развитию направления Drone Deals.

"Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу", - рассказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается.

Он добавил, что кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, "вскоре откроем такое новое сотрудничество по безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира. Готовим новости - положительные для Украины".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства.

Главным условием он назвал подписание финального договора.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить американскую делегацию в Москву для переговоров по войне в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Рустем Умеров Война в Украине
Новости
Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны