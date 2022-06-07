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У Кремлі готові вдарити по держустановах України, а Джонсон отримав вотум довіри: новини за 6 червня

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Вівторок 07 червня 2022 08:30
У Кремлі готові вдарити по держустановах України, а Джонсон отримав вотум довіри: новини за 6 червня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

У Росії назвали умову для ударів по інфраструктурі та держустановах, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон отримав вотум довіри від парламенту, на київських АЗС знову є бензин. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 6 червня – у матеріалі РБК-Україна.

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У Кремлі готові вдарити по держустановах України: названо умову

У Росії назвали умову для ударів по інфраструктурі та держустановам України. Це станеться, якщо Київ отримає зброю певного зразка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, пише "Известия".

"Росія може завдати ударів по інфраструктурі та держустановам України у разі поставок Києву РСЗВ далекої дії", - сказав він.

Україна, Росія та Туреччина розробили "дорожню карту" вивезення зерна з Одеси, - ЗМІ

Україна, Росія та Туреччина розробили попередній план вивезення зерна із порту Одеси. Зокрема, Туреччина займеться розмінуванням прибережних вод у районі Одеси, а російські кораблі супроводжуватимуть вантажі до Босфору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Известия.

"Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі...", - пише видання. з посиланням дані анонімного джерела.

У Берліні побоюються використання Україною німецьких танків для вторгнення в Росію, - Spiegel

Уряд Німеччини відкладає поставку танків Україні в тому числі через побоювання перемог України. У Берліні побоюються, що військова техніка може бути використана для вторгнення в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Spiegel.

Джерела, близькі до уряду Німеччини, кажуть, що є побоювання, що Україна може стати самовпевненою, якщо здобуде серію перемог на полі бою і вийде на російську територію, а це означатиме, що німецькі танки знову опиняться на території Росії.

Сійярто підтримав спікера парламенту Угорщини, який критикував Зеленського

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтримав критику української влади з боку спікера угорського парламенту Ласло Кевера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини у Facebook.

"У той час як в останні місяці в Угорщині працювали десятки тисяч людей, щоб допомогти Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокують нас, брешуть і намагаються очорнити нас", - написав Сійярто.

Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Британії

Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування з приводу вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Таким чином глава британського уряду отримав імунітет на рік.

На київських АЗС знову є бензин: скільки коштує паливо

Ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

Зокрема, бензин можна купити на київських заправках мережі WOG. Крім того, продають паливо на кількох АЗС мережі ОККО. Є бензин і в мережі KLO, а також на Shell, Socar і заправках групи "Приват".

В Україні на зміну сонячній погоді прийдуть грозові дощі та місцями шквали

Погода в Україні до кінця поточного тижня, з 7 по 12 червня, внаслідок переважання антициклонального характеру буде тепла і без екстремальної спеки, при цьому очікують періодичні дощі з грозами в деяких регіонах, град і шквали, в той час, як в інших погода буде досить засушливою.

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