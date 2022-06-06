Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Guardian .

Довіру своїх однопартійців Джонсон втратив через скандал, який розгорівся після витоку інформації про вечірку на Даунінг-стріт під час карантину в Британії. Хоч британський прем'єр і визнав свою провину, проте категорично відмовився йти у відставку. Після цього депутати-консерватори ініціювали голосування щодо вотуму недовіри.

Попри те, що за правилами Консервативної партії, після відхилення вотуму недовіри британський прем'єр отримує річний імунітет, це правило потенційно можуть змінити.

Проте, варто зазначити, що, за результатами голосування, нинішньому главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії.

Як повідомив глава консервативного комітету 1922 року Грем Бреді, всього проголосували 359 депутатів. Не було жодного зіпсованого бюлетеня.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Таким чином глава британського уряду отримав імунітет на рік.

Більше про це, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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