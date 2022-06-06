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Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Британії

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Лондон, Понеділок 06 червня 2022 23:02
Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Британії Фото: Борис Джонсон, глава уряду Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування з приводу вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Guardian.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Таким чином глава британського уряду отримав імунітет на рік.

Як повідомив глава консервативного комітету 1922 року Грем Бреді, всього проголосували 359 депутатів. Не було жодного зіпсованого бюлетеня.

Голоси розподілилися так:

  • 211 - підтримали Джонсона.
  • 148 - висловили недовіру.

Проте, варто зазначити, що, за результатами голосування, нинішньому главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії.

Попри те, що за правилами Консервативної партії, після відхилення вотуму недовіри британський прем'єр отримує річний імунітет, це правило потенційно можуть змінити.

Чому влада Джонсона похитнулася

Довіру своїх однопартійців Джонсон втратив через скандал, який розгорівся після витоку інформації про вечірку на Даунінг-стріт під час карантину в Британії. Хоч британський прем'єр і визнав свою провину, проте категорично відмовився йти у відставку. Після цього депутати-консерватори ініціювали голосування щодо вотуму недовіри.

Більше про це, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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