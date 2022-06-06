Україна, Росія та Туреччина розробили "дорожню карту" вивезення зерна з Одеси, - ЗМІ
Україна, Росія та Туреччина розробили попередній план вивезення зерна із порту Одеси. Зокрема, Туреччина займеться розмінуванням прибережних вод у районі Одеси, а російські кораблі супроводжуватимуть вантажі до Босфору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Известия.
"Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі...", - пише видання. з посиланням дані анонімного джерела.
За його даними така дорожня карта вже погоджена з Туреччиною та Україною, нібито "залишилося деталізувати точний маршрут кораблів".
При цьому видання не відкидає, що цю схему можуть затвердити вже 8-9 червня.
При цьому інформації про те, що ця схема обговорювалася за участю України, наразі немає.
Як повідомлялося, 8 червня відбудуться переговори в Туреччині за участю ООН. На них буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.
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