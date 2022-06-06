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Україна, Росія та Туреччина розробили "дорожню карту" вивезення зерна з Одеси, - ЗМІ

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 12:54
Україна, Росія та Туреччина розробили "дорожню карту" вивезення зерна з Одеси, - ЗМІ Фото: порт Одеси (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна, Росія та Туреччина розробили попередній план вивезення зерна із порту Одеси. Зокрема, Туреччина займеться розмінуванням прибережних вод у районі Одеси, а російські кораблі супроводжуватимуть вантажі до Босфору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Известия.

"Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі...", - пише видання. з посиланням дані анонімного джерела.

За його даними така дорожня карта вже погоджена з Туреччиною та Україною, нібито "залишилося деталізувати точний маршрут кораблів".

При цьому видання не відкидає, що цю схему можуть затвердити вже 8-9 червня.

При цьому інформації про те, що ця схема обговорювалася за участю України, наразі немає.

Як повідомлялося, 8 червня відбудуться переговори в Туреччині за участю ООН. На них буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

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