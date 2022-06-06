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У Кремлі готові вдарити по держустановах України: названо умову

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Понеділок 06 червня 2022 14:37
У Кремлі готові вдарити по держустановах України: названо умову Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії назвали умову для ударів по інфраструктурі та держустановам України. Це станеться, якщо Київ отримає зброю певного зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, пише "Известия".

"Росія може завдати ударів по інфраструктурі та держустановам України у разі поставок Києву РСЗВ далекої дії", - сказав він.

Раніше Картаполов заявив, що у Кремлі хотіли б залучити країни блоку ОДКБ під виглядом "миротворців" на Донбасі. Інакше туди нібито увійдуть війська НАТО.

Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що війська РФ атакували б командні пункти України поза столицею, якби президент США Джо Байден вирішив передати ЗСУ ракетні системи із можливістю дістати до російської території.

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