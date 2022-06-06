Російські війська залишили майже всі блокпости в Мелітополі та районі, - мер
Російські війська залишили майже всі блокпости в окупованому Мелітопольському районі. А також передислокувалися з Василівки трохи південніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Мелітополя Івана Федорова.
"У найближчі тижні або місяці Мелітополь буде деокуповано, і нам вдасться відновити українську державність на території нашого міста...Є факт про те, що три дні тому з території Мелітопольського району майже всі рашисти вже поїхали, тому що наші військові роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше очистити нашу територію від рашистських загарбників", - зазначив він.
За його словами, кілька днів тому окупанти перемістилися з Василівки в бік Зеленого Гаю, побоюючись наступу українських військ.
Нагадаємо, в кінці травня повідомлялося про вибух у Мелітополі в районі будинку фейкового "губернатора" захопленої частини Запорізької області Євгена Балицького.
А до цього в місті пролунав вибух біля російської комендатури і була перестрілка. Також повідомлялося, що з шляхів зійшов бронепоїзд. Передбачається, що в цьому районі активно працює український спротив.
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