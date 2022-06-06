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Українська армія відкинула флот Росії на понад 100 кілометрів від берегів

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 14:34
Українська армія відкинула флот Росії на понад 100 кілометрів від берегів Фото: російський флот відійшов від берегів на понад 100 кілометрів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові мають успіхи у Чорному морі. Російський флот відкинули від берегів України на понад 100 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Для повернення контролю над північно-західною частиною Чорного моря окупанти вирішили змінити тактику. Для цього ворог розгорнув у Криму та Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон", а на острові Зміїний розгортає додаткові сили.

Також зберігається ймовірність висадки десанту на одеське узбережжя та загроза ракетних ударів по Україні. Окупанти почали частіше застосовувати застарілі протикорабельні ракети для обстрілу наземних об'єктів.

"Це свідчить про те що РФ використала значний обсяг сучасної ракетної зброї, та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для нанесення ударів по нашій території", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 30 російських кораблів та підводних човнів продовжують блокувати судноплавство.

З початку повномасштабної війни Росія завдала удару по 9 цивільних суднах, одне з яких затонуло. Внаслідок чого загинули два моряки.

Нагадаємо, Росія заблокувала в українських морських портах 68 іноземних торгових суден.

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Війна Росії проти України Чорне море Російська Федерація
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